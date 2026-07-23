Актер Костолевский поделился историей, как в интернете переврали его биографию Актер Костолевский рассказал, как в интернете изменили его биографию

Москва23 июл Вести.Советский и российский актер театра и кино, народный артист России Игорь Костолевский рассказал ИС "Вести", как случайно обнаружил ложь в собственной биографии, опубликованной в интернете.

Он отметил: в публикации о нем писали, как о человеке, родившемся в зажиточной семье, однако это не соответствует действительности.

Я как-то открыл случайно интернет и обнаружил, что я был из очень обеспеченной семьи, зажиточной и так далее. Это не так. В то время, когда я родился, вообще все люди делились на две категории: рабочие и служащие. Я родился в семье служащих. И жил я в коммуналке, так что все прелести коммунальной жизни, и хорошие, и не очень хорошие, я испытал на себе сказал Костолевский

Артист также рассказал, что в подростковом возрасте совершенно не любил учиться – поэтому после окончания восьми классов он поступил в вечернюю школу.

Надоело мне учиться. Я был очень озорным, все время мама как на работу ходила в школу. Я был очень такой шустрый поделился он

Народный артист Игорь Костолевский стал знаменит в 1975 голу, когда на экраны вышел фильм "Звезда пленительного счастья", в картине он сыграл декабриста. За свою карьеру актер снялся в более чем пятидесяти фильмах и примерил десятки образов. Учитель астрономии в "Безымянной звезде", пайщик в "Гараже", капризный ловелас в "Отпуске за свой счет" и другие.