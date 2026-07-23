Актер Костолевский отметил противоречивость своего героя в "Триггере" Актер Костолевский о своем персонаже в "Триггере": может вызывать отвращение

Москва23 июл Вести.Роль психолога в сериале "Триггер" — работа о которой можно только мечтать, поделился в интервью ИС "Вести" актер театра и кино Игорь Костолевский. Однако эту роль он назвал также противоречивой.

Персонаж Александр Стрелецкий был специально написан под артиста. Поначалу на съемках актеру пришлось выходить из зоны комфорта, и этим проект его зацепил.

Мне очень нравится играть в том, что от меня как бы не ожидают… Для меня, конечно, роль в "Триггере" очень важна, потому что для меня написали какой-то шекспировский характер. Причем с удивительными поворотами. Этот герой может вызывать отвращение, а в то же время он очень сложный, он может вызывать сочувствие. Там много-много всего. Это материал, о котором только можно мечтать рассказал Костолевский

Актер также высоко оценил работу с режиссером Евгением Стычкиным в многосерийном фильме "Игры". Костолевский сыграл в картине руководителя оргкомитета XXII летних Олимпийских игр Виктора Степановича.