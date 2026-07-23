Москва23 июл Вести.Актер театра и кино, Народный артист России Игорь Костолевский рассказал ИС "Вести" о сложностях, с которыми столкнулся в начале карьеры в кино.

Картина "Звезда пленительного счастья" 1975 года стала первой большой ролью актера в кино. Режиссер Владимир Мотыль взял юного Костолевского на роль декабриста-кавалергарда Ивана Анненкова.

Меня не утверждало Госкино. Мотыль запретил снимать обо мне какой-либо материал. И только тогда, когда фильм был весь готов, он меня показал, потому что у меня были очень средние кинопробы. Я репетировал хорошо, [а на пробах] я зажался, начинал пыхтеть, еще что-то делать. В общем, когда они посмотрели, сказали: "Это какой-то инвалид, а не декабрист". Короче говоря, поскольку ему зарубили всех главных героев, то кто-то из Госкино сказал: "Слушайте, давайте хоть этого оставим на совесть режиссера". И так меня оставили