Москва31 мая Вести.Народный артист России Владимир Ильин получил свой знаменитый шрам на голове, неудачно нырнув ночью в Днепр. Об этом актер рассказал ИС "Вести".

По словам артиста, шрам у него появился после инцидента во время гастролей в Днепропетровске.

После спектакля мы пошли перекусить. Там были две девушки и мы с [кинорежиссером] Кареном Геворкяном... Была ночь, они уплыли с Кареном куда-то, а я что-то не хотел плавать, хотя плавал профессионально. И я кричу: "Ребята!". Ответа нет. Я разбегаюсь... это движение я в Сочи на гастролях разучил, когда с пацанами мы разбегались и ныряли в морскую волну. Она должна подойти, туда прыгаешь и с ней отплываешь. Такой фокус был. И вот это меня спасло, потому что было скользко, и это был Днепр. Уткнулся в дно рассказал Ильин

Артисту потребовалась помощь медиков.

Меня смотрит врач, когда приехал. Я говорю: "Ребята, шейте. У меня вечером завтра спектакль. Я вам расскажу анекдот. Он мне: "Не смеши. У меня шприц дергается" поделился воспоминаниями Ильин

Владимир Ильин - советский и российский актер театра, кино и дубляжа, лауреат Государственной премии РФ. Ему 78 лет. С 1974 по 1989 год артист служил в Московском академическом театре имени Владимира Маяковского, среди заметных работ Владимира Ильина в кино - роли в фильмах "Авария — дочь мента" (1989), "Анкор, еще анкор!" (1992), "Утомленные солнцем" (1994), "Сибирский цирюльник" (1999), "Белый тигр" (2012), "Первый на Олимпе" (2025).