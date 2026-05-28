Актер Глеб Калюжный рассказал, как армия изменила его жизнь Вернувшийся со срочной службы актер Калюжный: жизнь абсолютно изменилась

Москва28 мая Вести.27-летний актер Глеб Калюжный, который на днях вернулся из армии, рассказал об изменениях в жизни. Его слова приводит "КП".

26 мая звезда сериала "Вампиры средней полосы" демобилизовался. В армии он проходил срочную службу. При возвращении артиста встретили родные и коллеги, в том числе актер Николай Добрынин.

28 мая Калюжный стал ведущим церемонии вручения премии Института развития интернета. В кулуарах актер рассказал журналистам, что его жизнь после армии абсолютно изменилась.

Ты начинаешь ценить какие-то простые радости - что можешь помыться, попить кофе. Не то, чтобы я был каким-то неблагодарным человеком, но теперь другое восприятие этого поделился Глеб Калюжный

Журналисты также спросили у него, стали ли для него приоритетны определенные роли после службы. Калюжный ответил, что всегда имел "достаточно избирательный вкус". По его мнению, проект должен нести в себе позитивные эмоции и "что-то правильное", оставлять после себя такое послевкусие, которое побудит "и задуматься, и порадоваться".

Глеб Калюжный уточнил, что у него во время службы появились армейские друзья.

Глеб Калюжный - российский актер и музыкант, наиболее известен по сериалам "Вампиры средней полосы" и "Трудные подростки".