Москва26 мая Вести.Российский актер Глеб Калюжный вернулся после прохождения срочной службы в армии. Артист покинул Семеновский полк, где провел прошедший год, сообщает KP.RU.

В интервью изданию артист сообщил, что никаких поблажек, когда он служил, не было.

Я знаю про себя, что я прошел через все это достойно, и офицеры, и мои командиры довольны моей службой. Недавно мне присвоили звание младшего сержанта отметил Калюжный

По его словам, он очень рад, что служил именно в Семеновском полку. Он даже написал гимн Семеновского полка в современной аранжировке.