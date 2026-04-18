Летчик и военблогер Воевода добровольно вернулся на службу

Москва18 апр Вести.Гвардии старший лейтенант, пилот ударного вертолета Ка-52 и военный блогер Алексей Земцов с позывным Воевода обратился к подписчикам в видео. Ролик появился в его Telegram-канале.

Земцов сообщил, что сам вернулся в воинскую часть и выразил благодарность родным и близким, которые уберегли его от "неправильного поступка".

Пообещали, что через СИЗО, но — дальше воевать отметил он

Вечером 15 апреля в Telegram-канале "Воевода вещает" Земцов выложил три видео. В них он поведал о служебных разногласиях, проблемах в личной жизни и планах применить "право последней офицерской чести".

Если вы смотрите это видео, значит, меня уже нет произнес он тогда

На следующий день стало известно, что блогер жив.