Москва18 апрВести.Гвардии старший лейтенант, пилот ударного вертолета Ка-52 и военный блогер Алексей Земцов с позывным Воевода обратился к подписчикам в видео. Ролик появился в его Telegram-канале.
Земцов сообщил, что сам вернулся в воинскую часть и выразил благодарность родным и близким, которые уберегли его от "неправильного поступка".
Пообещали, что через СИЗО, но — дальше воеватьотметил он
Вечером 15 апреля в Telegram-канале "Воевода вещает" Земцов выложил три видео. В них он поведал о служебных разногласиях, проблемах в личной жизни и планах применить "право последней офицерской чести".
Если вы смотрите это видео, значит, меня уже нетпроизнес он тогда
На следующий день стало известно, что блогер жив.