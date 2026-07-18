Военблогер Алексей Воевода осужден на 3 года колонии

Суд вынес приговор в отношении военблогера Алексея Воеводы Военблогер Алексей Воевода осужден на 3 года колонии

Москва18 июл Вести.Гвардии старший лейтенант, пилот ударного вертолета Ка-52 и военный блогер Алексей Земцов (Воевода) приговорен к трем годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Соответствующая информация размещена в его Telegram-канале "Воевода вещает".

Ему вменялись вымогательство, угрозу убийством и умышленное уничтожение или повреждение имущества.

Решением суда, основатель нашего канала, Алексей "Воевода" Земцов приговорен к 3 годам общего режима по статьям 119 ч1, 167 ч1, 163 ч2. Звание и награды суд оставил говорится в сообщении

В апреле 2026 года в указанном источнике Земцов выложил три видео, в которых рассказал о служебных разногласиях, проблемах в личной жизни и планах применить "право последней офицерской чести".