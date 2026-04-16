Москва16 апр Вести.Военблогер Алексей Земцов, который в своем публичном Telegram-канале заявил о планах покончить жизнь самоубийством, жив. Об этом стало известно Telegram-каналу SHOT.

По данным канала, его спасли близкие.

Ранее мужчина записал несколько видеороликов, где сообщил, что расстанется с жизнью из-за ряда трудностей личного и профессионального характера.

Сейчас ведутся его поиски. Как нам стало известно, он самовольно оставил часть и сбежал отмечается в сообщении

Алексей Земцов является штурманом вертолета Ка-52 и за оставление части ему грозит уголовное дело.