Москва16 апрВести.Военблогер Алексей Земцов, который в своем публичном Telegram-канале заявил о планах покончить жизнь самоубийством, жив. Об этом стало известно Telegram-каналу SHOT.
По данным канала, его спасли близкие.
Ранее мужчина записал несколько видеороликов, где сообщил, что расстанется с жизнью из-за ряда трудностей личного и профессионального характера.
Сейчас ведутся его поиски. Как нам стало известно, он самовольно оставил часть и сбежалотмечается в сообщении
Алексей Земцов является штурманом вертолета Ка-52 и за оставление части ему грозит уголовное дело.