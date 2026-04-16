Военблогер Земцов вышел на связь после сообщений о самоубийстве

Военблогер Воевода вышел на связь после предсмертного видео Военблогер Земцов вышел на связь после сообщений о самоубийстве

Москва16 апр Вести.Заявивший о планах по добровольному уходу из жизни военный блогер Алексей Земцов, известный как Воевода, жив и здоров. Об этом сообщил в своем Telegram-канале Fighterbomber военблогер, знакомый с ситуацией.

Ранее Алексей Земцов в видеообращении в своем блоге заявил, что расстанется с жизнью из-за ряда трудностей личного и профессионального характера.

Воевода на связи, жив-здоров отмечается в сообщении

Также другой блогер Кирилл Федоров заявил у себя в Telegram-канале, что созвонился с Воеводой. По его словам, Земцов жив и не говорит, где он находится.