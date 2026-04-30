Военкор "Вестей" Сладков: вернулся в армию и не жалею Военкор "Вестей" Сладков подписал контракт с Минобороны

Москва30 апр Вести.Военкор ИС "Вести" Александр Сладков подписал контракт с бригадой "Невский" Добровольческого корпуса Министерства обороны России. Об этом сам Сладков сообщил в своем канале в мессенджере MAX.

По словам журналиста, он будет служить военным корреспондентом.

Дорогие друзья, сообщаю: я подписал контракт с бригадой "Невский" Добровольческого корпуса Министерства обороны России. Речь идет исключительно о службе в качестве военного корреспондента. Цель - расширить свое понимание ситуации в зоне СВО, с позиции не наблюдателя, а участника процесса написал Сладков

По словам военкора, он хочет узнать о процессе поиска места службы в Добровольческом корпусе, пройти всю дорогу добровольца от военкомата и оформления документов до прибытия в часть и прохождения начальной подготовки, а затем делать репортажи.

В моей жизни было много резких поворотов, но я и не думал, что вернусь в армию спустя 35 лет после увольнения из Вооруженных Сил СССР. Вернулся и не жалею. Тем более контракт короткий, на шесть месяцев добавил Сладков

Военкор подчеркнул, что это не бегство из прежней жизни - он обожает свою работу, но, будучи авантюристом, воспринимает любой выход из зоны комфорта как приключение. О своих ощущениях от реального погружения в добровольчество Сладков пообещал рассказывать в своем канале.

Ранее военкор Алексей Гавриш оценил перспективы временного перемирия в зоне проведения СВО на 9 мая.