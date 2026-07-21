Москва21 июл Вести.Бойцы-штурмовики на фронте могут действовать в формате спецназа. Об этом ИС Вести" заявил военный корреспондент бригады "Невский" Добровольческого корпуса Минобороны РФ Александр Сладков.

Продвижение [на данный момент] не такое быстрое. Мы рвемся в атаку и, так сказать, рвемся к городам. Мы к ним подкрадываемся, потому что по одному человеку [можем идти], а его штурмовая группа снабжает по воздуху. Фактически каждый штурмовик, обычный солдат работает в формате спецназа. Дело спецназа классическое – подкрасться к вражескому военному объекту, вызвать артиллерию, авиацию, ракеты, исходя из масштаба цели. Все то же самое делает сейчас обычный штурмовик. Потихонечку, маскируясь, он подползает, обнаруживает перед собой опорный пункт, либо какой-то объект обороны противника, вызывает коптеры, либо артиллерию, если та достает