"Сидят, как сурки по норам": бойцы ВС РФ рассказали о тактике врага на СВО Командир бригады "Север" рассказал об изменившейся тактике ВСУ на поле боя

Москва24 июл Вести.Боевики ВСУ изменили тактику на линии боевого соприкосновения (ЛБС). Об этом ИС "Вести" рассказал командир бригады "Север" Добровольческого корпуса МО РФ Иван с позывным Счастливчик.

Все сидят по посадкам в блиндажах, зарытые в корни деревьев, в разрытые ямы, грубо говоря, как сурки, как байбаки. И их задача не штурмовать, не обозначать себя, а докладывать и держать позиции. Ключевое для них, грубо говоря, точки на карте занимать. Противник не вылазит, наблюдение не ведет, под землей сидит. И если их позицию сразу не взять, то они выйдут по связи, сразу прилетят туда все БПЛА. Мы своих людей потеряем рассказал он

По словам бойца, ВС РФ применяют свою тактику на ЛБС. Российские штурмовики двигаются на позиции противника по одному. По маршруту их сопровождают "птички" операторов беспилотных войск.

По небу тотальный контроль идет с двух сторон: если тебя заметили, туда летит все. Если мы заметим, то в противника поднимаем все позиции. Точно так же делает и противник. В плане продвижения бойцу проще идти одному - четко идешь до цели, не отвлекаешься. И мы стараемся больше прочищать маршруты, чтобы люди уже заходили не в контакт. Сама тактика подбирается - если контакт, то мы не завязываем, оттягиваем ребят, все остальное делает артиллерия и БПЛА добавил командир бригады "Север"

Ранее военный корреспондент Владимир Разин заявил, что перед Славянском и Краматорском российские военные формируют финальный плацдарм для дальнейшего взятия населенных пунктов под контроль.