В зоне СВО разработали специальный "штурмовой" рацион для бойцов на передовой

Раскрыт состав рациона бойцов СВО, находящихся на боевом задании В зоне СВО разработали специальный "штурмовой" рацион для бойцов на передовой

Москва9 июл Вести.Особенности ведения СВО побудили российских военных разработать специализированные пайки для штурмовых бригад. Об этом рассказал замкомандира бригады по материально-техническому обеспечению с позывным "Хоккеист" в беседе с МК.

По его словам, у бойцов, находящихся непосредственно на передовой, наиболее востребованы оказались индивидуальные рационы питания, однако на практике в ходе боевых задач выяснилось, что их вес и состав не всегда оптимален для длительного пребывания на позициях.

С учетом пожеланий бойцов мы разработали так называемые "штурмовые" рационы питания весом не более полутора килограммов, которые доставляли на передовую при помощи FPV-дронов. В состав спецрациона вошли сублимированные продукты, сухие витаминизированные напитки, высококалорийные батончики рассказал он

Необходимость в этом новшестве возникла из-за тактики действий малыми штурмовыми группами, которым нужно было оперативно получать небольшие объемы боеприпасов, запчастей, лекарств и провизии.

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