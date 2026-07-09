Москва9 июлВести.Особенности ведения СВО побудили российских военных разработать специализированные пайки для штурмовых бригад. Об этом рассказал замкомандира бригады по материально-техническому обеспечению с позывным "Хоккеист" в беседе с МК.
По его словам, у бойцов, находящихся непосредственно на передовой, наиболее востребованы оказались индивидуальные рационы питания, однако на практике в ходе боевых задач выяснилось, что их вес и состав не всегда оптимален для длительного пребывания на позициях.
С учетом пожеланий бойцов мы разработали так называемые "штурмовые" рационы питания весом не более полутора килограммов, которые доставляли на передовую при помощи FPV-дронов. В состав спецрациона вошли сублимированные продукты, сухие витаминизированные напитки, высококалорийные батончикирассказал он
Необходимость в этом новшестве возникла из-за тактики действий малыми штурмовыми группами, которым нужно было оперативно получать небольшие объемы боеприпасов, запчастей, лекарств и провизии.
Ранее боец ВС РФ Феникс рассказал, как спорт помог ему на спецоперации.