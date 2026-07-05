Москва5 июл Вести.Современный военнослужащий, входящий в состав штурмовой группы, должен пройти несколько этапов подготовки, при этом возраст бойца не имеет значения. Об этом командир мотострелковой дивизии гвардии полковник Роман Шкроба сообщил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Задача командира - грамотно замотивировать нового штурмовика на дальнейшую работу, подчеркнул Шкроба.

Это обычный боец, который проходит несколько этапов подготовки на различных полигонах. Года тоже не влияют. Все зависит от моральных качеств самого человека, внутри у него должен быть настрой. А для этого надо уметь настраивать военнослужащего. Есть, которые не понимают вначале, их надо правильно настроить на работу. И когда он почувствует, что он может, он уже втягивается. И идет, ничего не боится рассказал гвардии полковник

Основная задача сегодня сделать так, чтобы штурмовики не дошли до стрелкового боя, а только проверили факт уничтожения противника, уточнил Шкроба.

Наша задача сейчас, чтобы они даже до стрелкового [боя] не дошли. Вот сейчас такая задача, и это правильно. Они должны проверить, уничтожен там противник или нет. А мы должны комплекс мероприятий провести до того, как они туда дойдут объяснил он

Ранее сообщалось, что двое российских военнослужащих смогли доставить провизию сослуживцам, преодолев около 20 километров после атаки украинских беспилотников.