Москва12 июнВести.Кавалер двух орденов Мужества, старший лейтенант 55-й отдельной горной гвардейской бригады Николай Монгуш, прошедший штурмы Красного Лимана, Водяного и Авдеевки в интервью "МК.ru" рассказал о главных правилах, которые помогают штурмовикам оставаться в живых и двигать линию фронта. Ключевым из них является дисциплина, которую многие недооценивают в обычной жизни.
Николай Монгуш находится на передовой почти пять лет — с начала броска под Киев в 2022 году. За это время он неоднократно доказывал, что умение соблюдать порядок и четко выполнять задачи на поле боя важнее любой бравады.
Пришел на позицию — окопался. Это твоя жизнь, лениться нельзя. Вообще, когда страшно, окоп быстро выкапываетсяподелился боец
По словам Монгуша, дисциплина для штурмовика является не просто ключом к успеху, но и качеством, которое сохраняет жизнь ему и его товарищам. Второе важнейшее правило — постоянная бдительность. Любое неверное действие может стоить позиции и даже окружения
Во время штурма, если мы облажаемся, то противник может зайти в тыл нашим, прорватьсярезюмирует кавалер двух орденов Мужества
Помимо дисциплины и бдительности, на передовой, по словам Монгуша, крайне важен позитивный настрой и умение бороться с унынием.
Мы всегда на позитиве. Мы же знали, на что шли. И если не мы, то кто будет это делать?сказал боец
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