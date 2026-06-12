"Лажать нельзя": штурмовик Монгуш о главных правилах в бою Штурмовик Монгуш: главное правило штурмовика - дисциплина

Москва12 июн Вести.Кавалер двух орденов Мужества, старший лейтенант 55-й отдельной горной гвардейской бригады Николай Монгуш, прошедший штурмы Красного Лимана, Водяного и Авдеевки в интервью "МК.ru" рассказал о главных правилах, которые помогают штурмовикам оставаться в живых и двигать линию фронта. Ключевым из них является дисциплина, которую многие недооценивают в обычной жизни.

Николай Монгуш находится на передовой почти пять лет — с начала броска под Киев в 2022 году. За это время он неоднократно доказывал, что умение соблюдать порядок и четко выполнять задачи на поле боя важнее любой бравады.

Пришел на позицию — окопался. Это твоя жизнь, лениться нельзя. Вообще, когда страшно, окоп быстро выкапывается поделился боец

По словам Монгуша, дисциплина для штурмовика является не просто ключом к успеху, но и качеством, которое сохраняет жизнь ему и его товарищам. Второе важнейшее правило — постоянная бдительность. Любое неверное действие может стоить позиции и даже окружения

Во время штурма, если мы облажаемся, то противник может зайти в тыл нашим, прорваться резюмирует кавалер двух орденов Мужества

Помимо дисциплины и бдительности, на передовой, по словам Монгуша, крайне важен позитивный настрой и умение бороться с унынием.

Мы всегда на позитиве. Мы же знали, на что шли. И если не мы, то кто будет это делать? сказал боец

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российские войска в зоне СВО каждый день закрепляют контроль над историческими территориями России.