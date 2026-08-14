"Пацаны, надо отработать цель": командир рассказал о самых сложных словах на СВО Командир Куса: на СВО морально тяжело отдавать приказы

Москва14 авг Вести.Командир батареи 136 гвардейского полка с позывным Куса самостоятельно прошел все этапы военной карьеры. Понимая, каково приходится сослуживцам, он испытывает напряжение, когда требуется отдавать жесткие приказы.

Об этом ИС "Вести" рассказал сам российский военный.

В зону СВО Куса прибыл в звании рядового артиллериста. Во время срочной службы управлял самоходной гаубицей, сначала как механик-водитель, затем как командир расчета. Понимая специфику военной работы, возникает напряжение при необходимости отдавать приказы, указал он.

Ребята докладывают по рации, что обкладывают FPV-дронами или артобстрел идет [со стороны противника]. Докладываешь об этом выше, говоришь, что по огневой [позиции] идет вражеский обстрел. Поступает команда, что нужно разобрать. Берешь рацию, и тебе тяжело морально сказать: "Пацаны, надо собраться, все свое мужское собрать в кулак и пойти отработать эту цель, и тогда все прекратится". Когда это говоришь, морально понимаешь, что сейчас пацаны пойдут к орудию: дашь им координаты, они наведутся, начнут работать - [по ним] может что-то прилететь сказал Куса

У командира батареи 136 гвардейского полка накопилось несколько редких медалей. По словам военного, его награждали за эффективную стрельбу, при этом некоторые выстрелы он совершал в память о погибших сослуживцах.