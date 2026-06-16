Командир полка рассказал о методе ВОВ, который используется в боях за Ореховое Командир рассказал, как защищают гаубицы в боях за Ореховое

Москва16 июн Вести.Безопасность гаубичных расчетов в населенном пункте Ореховое зависит от качества маскировки и фортификации. Орудия размещают в заглубленных капонирах с защитным навесом. Об этом заявил ИС "Вести" командир 136-го гвардейского артиллерийского полка БАРС.

Используется традиционный метод времен Великой Отечественной войны, отметил он.

Обезопасить себя можно только зарывшись в землю по самые уши. Сделать накаты над орудием, сделать так называемые, ну, все артиллеристы понимают, о чем я скажу сейчас. То есть при открытии огня, вот открываются ворота, створки. Вот, поднимается ствол, выполняется задача, ствол опускается, створка закрывается, мы опять замаскированы. Ну, антидроновая защита. У нас она сейчас идет в три слоя. Первый слой - это идет сетка рабица, вторая - это уже идет маскировочная сеть. Ну и сверху мы натягиваем рыболовную сеть, куклу для того, чтобы они все-таки путались сказал командир

136-ой гвардейский артиллерийский полк БАРС использует в боях за населенный пункт Ореховое реактивные, самоходные и буксируемые орудия, добавил он.