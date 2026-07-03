Тренер штурмовиков ВС РФ рассказал, чему обучает российских военных Тренер штурмовиков Феникс: обучаем бойцов, чтобы они были готовы к условиям СВО

Москва3 июл Вести.Цель подготовки российских штурмовиков – научить военных выполнять боевые задачи и подготовить их ко всем трудностям специальной военной операции (СВО), чтобы они не стали для бойцов сюрпризом. Об этом в интервью информационной службе "Вести" рассказал заместитель командира роты 7-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с позывным Феникс, который тренирует штурмовиков.

Инструктор подчеркнул, что качественная подготовка позволяет бойцу быть готовым к реалиям боевых действий, чтобы они не казались ему чем-то новым и неожиданным.

Мы тренируем солдат для того, чтобы они задачу смогли выполнить и, соответственно, остаться живыми, потому что при гибели солдата задачу выполнить уже становится гораздо труднее, потому что количество бойцов, соответственно, уменьшается. И для того, чтобы этого не происходило или происходило как можно реже, бойца нужно подготовить так, чтобы он уже здесь был готов, и когда увидел, как все это происходит там, ему бы это не показалось чем-то новым заявил Феникс

Ранее Феникс рассказал, как спорт помог ему приспособиться к условиям специальной военной операции.