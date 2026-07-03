Боец ВС РФ Феникс рассказал, как спорт помог ему на спецоперации Боец ВС РФ Феникс: спорт закалил меня и помог на СВО

Москва3 июл Вести.Спортивные трудности, которые заместитель командира роты 7-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с позывным Феникс преодолевал с детства, помогли ему морально и физически быть наготове в условиях специальной военной операции. Об этом он рассказал в интервью информационной службе "Вести".

Феникс в прошлом спортсмен и профессиональный тренер по функциональному многоборью, силовой подготовке и фитнесу. Нелегкий спортивный путь помог быстро адаптироваться к условиям СВО, признался боец.

Феникс – это как перерождение, что ли, потому что военным я никогда не был. Это для меня что-то новое. Работал я профессиональным тренером и сам являлся профессиональным спортсменом. Вот, ну так неожиданно для меня я попал на войну. … [Спорт], конечно, помогает. Это то, что воспитало меня. Я с детства, в принципе, спортом занимался. То, что я проходил вот эти вот спортивные трудности, – это укрепляет, закаляет. И когда ты сталкиваешься с чем-то здесь, на войне, оно как бы становится привычным. Ну, как бы я это уже проходил когда-то рассказал Феникс

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