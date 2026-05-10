Боец "Центра" Сталь о своем талисмане: до победы он будет меня охранять Боец с позывным Сталь рассказал, что его охраняет от врага

Москва10 мая Вести.Каждый человек на фронте должен во что-то верить - это дает силы сражаться с врагом, уверены многие бойцы ВС РФ.

Боец с позывным Сталь артиллерийского расчета орудия 51-й армии группировки войск "Центр" рассказал ИС "Вести" о своем талисмане, который на протяжении всей службы сохраняет его жизнь.

По его словам, талисман в виде Чебурашки прошел много боевых испытаний.

Много всего прошел. И Херсон прошел, и сейчас на Донецке тоже вместе со мной. Думаю, до конца, до победы он будет всегда со мной, будет меня охранять рассказал боец

Ранее президент РФ Владимир Путин после мероприятий по случаю Дня Победы заявил журналистам, что дело идет к завершению конфликта с Украиной. По его словам, западные элиты воюют с Россией руками украинцев и используют Киев как инструмент для достижения своих геополитических целей.