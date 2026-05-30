Российский доброволец не говорит маме и бабушке, что служит на СВО Боец ВС РФ Орис: мама и бабушка думают, что я работаю строителем в Краснодаре

Москва30 мая Вести.Боец артдивизиона 8-й разведывательно-штурмовой бригады Добровольческого корпуса "Южной" группировки войск ВС РФ с позывным Орис сообщил о своем решении идти на специальную военную операцию (СВО) только жене и сыну. Об этом он рассказал в интервью ИС "Вести".

На СВО Орис служит с 2022 года. По его словам, он не стал волновать маму и бабушку и при любой возможности старается выйти на связь с семьей.

Дома только жена и сын знают, что я служу, а мама и бабушка думают, что я строитель в Краснодаре. Последние года два - два с половиной уже привыкли, что могу не выйти на связь. Они понимают, что я не в пионерлагере нахожусь, ситуация меняется каждый день и не один раз в день. Переживают, не без этого. Когда есть возможность, я стараюсь связаться с родными, сказать, что все хорошо, все нормально, жив-здоров. И то - смотря на сколько ты пропадаешь. Если тебя не будет год на связи, конечно, будут волноваться рассказал военнослужащий

Боец также передал привет своим родным.