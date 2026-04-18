Москва18 апрВести.Доброволец 8-й разведывательно-штурмовой бригады "Южной" группировки войск с позывным Ходок поделился с ИС "Вести" эпизодом из жизни, который побудил его бороться с противником на фронте.
Ходок заключил уже пятый контракт с Минобороны РФ.
С матерью и братом мы пошли на рынок закупить продуктов. Пролетал вражеский истребитель, начал бомбить рынок. Все люди в панике начали убегать. Увидел слезы матери - это, наверное, большой след оставило… Мы с братом родственные души, друг за другом всегда стоим - так легче, слаженнее работать. И вот теперь служим все вместе. Надо отдавать долг Родинесчитает Ходок
Он служит в подразделении радиоэлектронной борьбы вместе с братом, чей позывной - Камброд. Оба пошли по стопам отца.
В колледже на третьем курсе я подписал контракт. Тогда был молодой, неопытный. Папа у меня с 2014 года служит в 7-й бригаде. Он меня всему обучил. Это моя земля, я здесь родился. Я должен помогать своим товарищам, своим близкимговорит Камброд