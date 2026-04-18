Боец из Луганска: слезы матери стали мотивацией в борьбе против ВСУ Боец Ходок рассказал, что слезы матери стали мотивацией бороться с ВСУ

Москва18 апр Вести.Доброволец 8-й разведывательно-штурмовой бригады "Южной" группировки войск с позывным Ходок поделился с ИС "Вести" эпизодом из жизни, который побудил его бороться с противником на фронте.

Ходок заключил уже пятый контракт с Минобороны РФ.

С матерью и братом мы пошли на рынок закупить продуктов. Пролетал вражеский истребитель, начал бомбить рынок. Все люди в панике начали убегать. Увидел слезы матери - это, наверное, большой след оставило… Мы с братом родственные души, друг за другом всегда стоим - так легче, слаженнее работать. И вот теперь служим все вместе. Надо отдавать долг Родине считает Ходок

Он служит в подразделении радиоэлектронной борьбы вместе с братом, чей позывной - Камброд. Оба пошли по стопам отца.