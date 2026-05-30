Боец с позывным Математик оставил работу аналитика и продолжил династию военных Аналитик из Москвы, подписавший контракт с ВС РФ, рассказал о своем боевом пути

Москва30 мая Вести.Боец 8-й разведывательно-штурмовой бригады Добровольческого корпуса с позывным Математик рассказал ИС "Вести", почему оставил работу аналитика и дважды подписал контракт с ВС РФ.

Доброволец родился в Москве. Он продолжил семейную династию военных, несмотря на то, что покинул Военно-космическую академию на третьем курсе. В гражданской жизни работал аналитиком маркетплейсов. Сейчас заканчивает второй контракт.

Мужчина поделился, что в обычной жизни чувствовал себя не на своем месте, понимая, что его соотечественники на фронте. Он отслужил один контракт, после вернулся, отдохнул и пошел на второй.

Здесь ты чувствуешь и понимаешь, что ты творишь историю. Твои действия будут описаны в учебниках, которые будут читать твои же дети, поэтому я вернулся сюда. Все-таки историю надо творить поделился Математик

На первом контракте боец был вычислителем-корректировщиком и работал на гаубице Д-20. Сейчас он — командир расчета РСЗО.

По моим взглядам, воюют два основных рода войск — это дроны и артиллерия, потому что мы с врагом находимся далеко друг от друга и просто перестреливаемся. Дроны — как высокоточное орудие, которое может нанести больше урона на большей площади пояснил он

Математик отмечает в себе перемены с момента, как отправился на фронт