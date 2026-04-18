Москва18 апр Вести.Солдат ВСУ, прикидывающихся непричастными к боевым заданиям, можно вычислить по мозолям в конкретных местах, отметил в беседе с ИС "Вести" доброволец 8-й разведывательно-штурмовой бригады "Южной" группировки войск с позывным Рос.

Боевой путь Роса начался в 2023 году в роли штурмовика на угледарском направлении. Боец также был в числе тех, кто заходил в Русское Поречное.

Приказ поступил штурмовать их, по возможности взять в плен. Пятерых взяли, на тот момент это были всушники. Они все "повара", они все ни при чем, ничего не делают, их только мобилизовали. Их много чего выдает — это татуировки, мозоли на руках в нужных местах объясняет Рос

Военнослужащий регулярно продлевает контракт с Минобороны РФ. Сейчас он учится на наводчика 120-мм миномета.