Москва26 мая Вести.Начало службы в бригаде "Невский" Добровольческого корпуса Минобороны вернуло военкора ИС "Вести" Александра Сладкова в ситуацию, когда его повседневная жизнь регламентирована и подчинена дисциплине. Об этом сам Сладков рассказал в своем канале в мессенджере MAX.

По его словам, он словно оказался в семье со своими правилами и распорядком.

Дисциплина и регламент - давно я не существовал в такой ситуации. Просто так никуда не пойдешь, не поедешь, все по распоряжению. Деталей замечено море, но делиться этим нельзя. Это как будто тебя принимают в семью, в которой есть свои нюансы, которые выносить за порог не принято. Главное - я среди работающих, не знающих выходных мужчин написал Александр Сладков

Контракт с бригадой Сладков подписал в конце апреля и будет служить там военным корреспондентом. По словам военкора, он уже успел узнать много историй и судеб, о которых обещает начать рассказывать своим подписчикам уже в ближайшие дни.