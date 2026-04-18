Боец Дюша оставил работу на гражданке, чтобы служить с сыном Доброволец Дюша отправился за своим сыном на СВО, где освоил новую специальность

Москва18 апр Вести.Доброволец 8-й разведывательно-штурмовой бригады "Южной" группировки войск с позывным Дюша отправился на фронт за своим сыном. Он рассказал ИС "Вести", как освоил новую специальность на передовой.

Дюша служит в лаборатории связи артдивизиона. В мирной жизни мужчина работал прорабом, но после того, как его сын ушел на СВО, он не смог сидеть на гражданке. Уже через несколько месяцев боец надел военную форму. Дюша оставил стройку и освоил на фронте новую для себя специальность.

Сын мой ушел служить. Буквально через два месяца, как он ушел, ушел и я. Иногда переписываемся, если бывает интернет. Было распределение или в лабораторию, или в связь, но я попросился в связь, потому что на передке больше можно получить опыта, чем в лаборатории. Мы ставим антенны на высоких башнях, 30-40 метров. Надо залезть, поставить антенну, прокачать связь. Стоят люди внизу, прикрывая от дронов. Страшно, конечно. Стараешься очень быстро это все сделать и быстро спуститься на землю, потому что на земле хоть можно укрыться рассказал Дюша

Сослуживцы считают Дюшу грамотным и понимающим человеком. Сейчас в артдивизионе он настраивает рации на нужные частоты и изготавливает антенны.

