Боец Шрам ушел на СВО после обстрела, в котором чуть не погибла вся его семья

Москва19 апр Вести.Боец с позывным Шрам из Донбасса решился отправиться на фронт из-за трагедии, виновниками которой стали украинские боевики. Он рассказал ИС "Вести", что в результате обстрела ВСУ потерял отчима, его мать лишилась ноги, а брат и сестра чудом выжили.

Дом 20-летнего Шрама попал под обстрел. Он, будучи подростком, получил ранение, а с мамой ситуация оказалась гораздо хуже.

Матери ногу оторвало. ВСУ полностью уничтожали населенный пункт, где она находилась рассказал Шрам

Во время того же обстрела погиб его отчим.

Ему не повезло, его полностью на месте убило. Он прикрыл собой моих брата и сестру… Слава богу, остались живы, здоровы... Сейчас проходят с матерью реабилитацию в России. Там оказывают помощь добавил он

