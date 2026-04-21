Москва21 апрВести.Многодетный отец Роман после вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область в августе 2024 года пешком вывел пятерых детей и супругу из Суджи, сообщает ТАСС.
"В Суджу и обратно прошел свыше 17 км. Дроны уже летали, артиллерия работала. Шли полями, так хоть немного безопаснее было. Я детям объяснил, что надо гуськом передвигаться и в случае чего по команде ложиться. Так я эвакуировал из Суджи пятерых детей и женуприводит ТАСС слова Романа
Дети шли на расстоянии два-три метра друг от друга. Если бы шли кучей, то кого-то, может, зацепило бы боеприпасом, заключил Роман.