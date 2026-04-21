Отец пешком вывел пятерых детей из курской Суджи под обстрелами ВСУ Многодетный отец вывел пятерых детей из курской Суджи под обстрелами ВСУ

Москва21 апр Вести.Многодетный отец Роман после вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область в августе 2024 года пешком вывел пятерых детей и супругу из Суджи, сообщает ТАСС.

"В Суджу и обратно прошел свыше 17 км. Дроны уже летали, артиллерия работала. Шли полями, так хоть немного безопаснее было. Я детям объяснил, что надо гуськом передвигаться и в случае чего по команде ложиться. Так я эвакуировал из Суджи пятерых детей и жену приводит ТАСС слова Романа

Дети шли на расстоянии два-три метра друг от друга. Если бы шли кучей, то кого-то, может, зацепило бы боеприпасом, заключил Роман.