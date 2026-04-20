Москва20 апр Вести.В Курской области суд обязал местного жителя вернуть государству 5 миллионов рублей, которые он незаконно получил в качестве социальных выплат. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

В инстанцию обратился прокуратур Большесолдатского района. В ходе проверки он пришел к выводу, что мужчине была представлена финпомощь на него и пятерых детей в связи с утратой имущества в период ЧС И КТО, также перечислены средства, положенные жителям приграничья, покинувшим опасную зону из-за обстрелов ВСУ, и оформлена ежемесячная выплата.

По данным ведомства, дом, указанный гражданином как его бывшее место жительства в момент нападения украинских формирований на Курскую область, в тот период фактически являлся бесхозным и собственника не имел, следовательно, говорить об утрате имущества невозможно.

Большесолдатским районным судом удовлетворен иск прокурора района к гражданину, получившему незаконно более 5 млн руб. социальных выплат… В судебном заседании ответчик исковые требования не признал говорится в Telegram-канале пресс-службы судов

Отмечается, что решение инстанции в законную силу не вступило и может быть обжаловано в установленном порядке.