Мать и бабушка перебежчика из Шебекино ранены в результате атаки ВСУ

SHOT: при атаке дрона ВСУ пострадали родственники перебежчика из Шебекино Мать и бабушка перебежчика из Шебекино ранены в результате атаки ВСУ

Москва26 апр Вести.В Белгородской области в результате удара ВСУ пострадали родственники 29-летнего жителя Шебекина Ивана, который перешел на сторону противника. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По имеющимся данным, мать и бабушка предателя получили ранения в результате удара украинского БПЛА. После оказания помощи женщинам назначали амбулаторное лечение.

Около года назад из-за атаки украинских военных погиб отец перебежчика говорится в сообщении

После начала проведения СВО Иван, по данным издания, связался с вербовщиками из Харькова, потом переехал на Украину, вступил в "Азов" (террористическая организация, запрещена в России) и стал воевать на стороне ВСУ.

Ранее сегодня Шебекинский и Белгородский округа области оказались под атакой БПЛА ВСУ. В результате один человек погиб и пятеро пострадали.