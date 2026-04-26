Мать и бабушка перебежчика из Шебекино пострадали при ударе ВСУ

Родственники перебежчика из Шебекино пострадали от украинского дрона Мать и бабушка перебежчика из Шебекино пострадали при ударе ВСУ

Москва26 апр Вести.Две женщины пострадали при ударе украинского БПЛА по городу Шебекино в Белгородской области. Как выяснил Telegram-канал SHOT, ими оказались мать и бабушка 29-летнего местного жителя по имени Иван, который год назад перешел на сторону Украины.

При обстреле города примерно год назад погиб отец перебежчика. Мужчина был госпитализирован, однако медикам не удалось его спасти.

Перешедший на сторону врага Иван связался с вербовщиками, после чего переехал на Украину. Там вступил в одну из запрещенных в России националистических группировок.

По некоторым данным, мужчина воюет в рядах ВСУ.