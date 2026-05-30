Комвзвода Мажор и его товарищи готовы воевать до появления флага РФ в Киеве Боец ВС РФ Мажор рассказал, почему готов воевать до российского флага в Киеве

Москва30 мая Вести.Бойцы артдивизиона 8-й разведывательно-штурмовой бригады Добровольческого корпуса "Южной" группировки войск ВС РФ готовы воевать до появления флага России в Киеве. Об этом заявил ИС "Вести" командир взвода с позывным Мажор.

По его словам, некоторые из бойцов служат в его подразделении с самого начала, а попавшие в артдивизион новички затем, как правило, возвращаются.

Есть костяк, который с самого начала и по сей день. А есть новые ребята, которые, попав сюда, в основном все возвращаются. Шел, к примеру, попробовать. Сначала один контракт, а потом - четвертый контракт, пятый служит. Доброволец сам сюда пришел, оттого он будет более эффективным. Так же, как и я, как и все парни, которые сидят сейчас на позиции: они все пришли с пониманием, что нужно делать, для чего, у них свои убеждения, и у всех мировоззрение одинаковое рассказал военнослужащий

Практически каждый боец подразделения кого-то потерял, и все готовы воевать до победы, добавил он.

У каждого из нас есть горечь потери, боль от этого. У меня у самого два брата погибли: один родной, второй - двоюродный. Поэтому каждому из нас есть что сказать. Каждый из нас здесь до победы - то есть до вывешенного флага в Киеве сказал командир взвода

Один из сослуживцев Мажора, боец артдивизиона 8-й бригады с позывным Ося, по его словам, стремится в Одессу.

В первую очередь попасть в Одессу - вот это мое желание. А там посмотрим. Ну, Херсон, Харьков, Днепропетровск - это понятно, но почему-то хочу именно в Одессу. Я был в Одессе давно, там сестра моя жила, ездил туда отдыхать. Мне понравилось. Вот и хочу попасть в Одессу поделился Ося

Противник, по его словам, уже не атакует, засев в обороне.