Офицер ВС РФ рассказал об изменениях в работе штурмовиков с 2023 года

Офицер ВС РФ рассказал, как за три года изменилась работа штурмовиков Офицер ВС РФ рассказал об изменениях в работе штурмовиков с 2023 года

Москва6 июн Вести.Штурмовая работа бойцов Вооруженных сил России изменилась с 2023 года, в связи с этим коррективы вносятся и в подготовку военных. Об этом ИС "Вести" заявил офицер ВС РФ Андрей Петунов.

По его словам, боевая обстановка очень быстро меняется.

Если мы в 2023 году могли штурмовать на БМП [боевой машине пехоты], заезжать на позиции противника прям вплотную, то сейчас, к сожалению, это очень трудно сделать. Но тоже практикуем такие методы периодически, по возможности. Это, скорее, исключение в данный момент времени, так как воздушная обстановка не позволяет этого сделать часто сказал офицер

Ранее офицер ВС РФ Рапирхан Исмаилов с позывным Хан рассказал, что один из его военнослужащих во время выполнения боевой задачи лишился глаза и, несмотря на ранение, зачистил противника.