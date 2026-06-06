Москва6 июн Вести.У украинских боевиков нет единой тактики, каждое подразделение воюет по-своему. Об этом ИС "Вести" заявил офицер Вооруженных сил России (ВС РФ) Муслим Далгиев.

По его словам, ситуация в зоне специальной военной операции меняется чуть ли не каждый день.

Но я, как заметил, … единой тактики у противника нет. У них каждое подразделение воюет по-своему … Вот сейчас у нас бой идет – чисто бой БПЛАшный, бой в небе. Противника, как такого, мы сейчас не видим. Просто огромное количество, большая активность FPV-шных расчетов, которые находятся постоянно в свободном полете, [в режиме] охоты, так сказать. Бывает, там, замечаем где-нибудь пост, но немного, там на километр один-два человека. Там "Баба-яга" сброс сделала, но взрыва не было. Мы там просмотрели, где он сделал, изучили эту местность, выявили эту посылку и начинаем уже следить за этой посылкой, забрали посылку. А проконтролируем, куда они занесли ее. И [потом] нанесли огневое поражение. FPV-шный расчет "полетел" за этой "Бабой-ягой" сказал Далгиев

Ранее офицер ВС РФ Андрей Петунов заявил, что штурмовая работа бойцов Вооруженных сил России изменилась с 2023 года, в связи с этим коррективы вносятся и в подготовку военных.