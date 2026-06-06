Москва6 июн Вести.Офицер Вооруженных сил России (ВС РФ) Муслим Далгиев рассказал ИС "Вести", что психологи регулярно беседуют со штурмовиками его подразделения.

По его словам, штурмовики помимо отработки тактики противодействия дронам, ежедневно общаются с психологами.

Морально-психологическое состояние: что дома происходит, как, где тебе помочь. Там психолог узнает какие-то проблемы. Мы сразу же письмо в администрацию, письмо в садик, в школу, куда угодно. Типа вот: поощрите семью нашего военнослужащего. И потом жена ему звонит и говорит: "О, к нам пришли. Спасибо". Значит, и военнослужащий тоже ... понимает, что он нужен