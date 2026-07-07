Москва7 июлВести.В Новосибирской области бойцы спецназа осваивают обновленный курс боевой подготовки. Командир подразделения с позывным Орел рассказал ИС "Вести" о том, чему сегодня учат новобранцев и почему желающих вступить в ряды спецназа становится все больше.
Программу тренировок модернизировали с учетом опыта спецоперации. В подразделение спецназа не так просто попасть: чтобы стать его частью, нужно пройти строгий отбор, а желающих много.
Наше подразделение имеет безупречную репутацию, к счастью военнослужащие прибывают, очереди на КПП [контрольно-пропускной пункт] стоят. Не перевелись еще русские богатыри, идут, хотят защищать Родинуговорит Орел
Новобранцы учатся штурмовать укрепрайоны, уходить от атак вражеских дронов и вести воздушную разведку. Особое внимание сегодня уделяется боевому слаживанию подразделений и отработке тактических приемов.