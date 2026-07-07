Командир сибирского спецназа раскрыл, чему теперь учат каждого новобранца Командир Орел рассказал, чему сегодня учат новобранцев сибирского спецназа

Москва7 июл Вести.В Новосибирской области бойцы спецназа осваивают обновленный курс боевой подготовки. Командир подразделения с позывным Орел рассказал ИС "Вести" о том, чему сегодня учат новобранцев и почему желающих вступить в ряды спецназа становится все больше.

Программу тренировок модернизировали с учетом опыта спецоперации. В подразделение спецназа не так просто попасть: чтобы стать его частью, нужно пройти строгий отбор, а желающих много.

Наше подразделение имеет безупречную репутацию, к счастью военнослужащие прибывают, очереди на КПП [контрольно-пропускной пункт] стоят. Не перевелись еще русские богатыри, идут, хотят защищать Родину говорит Орел

Новобранцы учатся штурмовать укрепрайоны, уходить от атак вражеских дронов и вести воздушную разведку. Особое внимание сегодня уделяется боевому слаживанию подразделений и отработке тактических приемов.