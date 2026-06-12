Москва12 июн Вести.Главный учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" – это место, куда школьники приезжают круглый год, чтобы пройти начальную военную подготовку, получить возможность выбрать свою дальнейшую специализацию и научиться действовать самостоятельно в чрезвычайных ситуациях. Об этом ИС "Вести" рассказала директор учебно-методического центра "Авангард"Дарья Борисова.

Круглый год школьников приглашают на обучение в патриотический центр на пятидневные туры, а летом - на 12-дневные тематические смены. За это время ребята могут многому научиться, а также проверить свои способности и определить истинные стремления.

Для будущих десантников инструкторы центра разработали инновационный метод оценки на предмет наличия фобий. С помощью VR-технологий, специальных ремней, имитирующих невесомость, и управляемых строп, кандидаты проходят симуляцию прыжка с парашютом на тренажере, который обеспечивает практически полное погружение в условия реального десантирования, без необходимости длительной предварительной подготовки. Ребятам это нужно, чтобы проверить свои способности и направить их в нужное русло, понять, хотят ли они заниматься парашютным спортом и попасть в воздушно-десантные войска рассказал старший инструктор учебно-методического центра "Авангард" Артем Смирнов

Современные технологии и новейшие методики дополняют тактические занятия, отметил начальник учебного отдела учебно-методического центра "Авангард" Сергей Калиничев.

"Авангард" проводит пятидневные сборы по начальной военной подготовке для школьников и студентов колледжей. Основной упор делается на тактику – основы боя, включая перемещение и командную работу. Инструкторы меняют расположение укрытий, чтобы избежать шаблонности и развить гибкость действий. На занятиях стреляют - холостыми патронами. Это делается для максимального погружения в атмосферу боевых действий, но максимально безопасно - просто для светозвукового эффекта подчеркнул он

На выбор подростку предлагают дисциплины: гражданская оборона, военная медицина, фронтовая журналистика, разведка или выживание и туризм. Первая помощь себе и товарищу, ориентирование на местности и многое другое. В "Авангарде" подростка готовят к ситуациям, где рассчитывать можно только на себя.

Ребенок должен уметь находиться в чрезвычайной ситуации один, без помощи взрослых. Казалось бы, такие довольно-таки прикладные туристские гражданские навыки, но вместе с тем они очень плотно и сильно коррелируются с начальной военной подготовкой рассказала Борисова

Ранее сообщалось, как ветеран спецоперации Дмитрий Кочергин пришел со своей учебной программой в центр военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард", благодаря чему школьники впервые освоили практику на дронах, которые используют в зоне СВО. Они углубленно изучили управление квадрокоптерами, занимались программированием полетов и делали из них дроны-камикадзе.