Эксперт рассказал об обновленном предмете "Основы безопасности и защиты Родины" Эксперт рассказал о важности для школьников начальной военной подготовки

Москва11 авг Вести.Отсутствие четких навыков поведения при тревоге о воздушной или ракетной опасности вызывает растерянность. Практические навыки, полученные на обновленном школьном предмете - "Основы безопасности и защиты Родины" (ОБЗР), позволят не поддаться чувствам в случае чрезвычайной ситуации. Об этом заявил ИС "Вести" директор Центра военно-патриотического воспитания "Вершина" Государственного университета просвещения Минпросвещения РФ Иван Бондюков.

С 1 сентября половину времени, отведенного освоению курса ОБЖ, будут уделять разделу "Основы безопасности и защиты Родины". Практические навыки отработают под руководством преподавателей, прошедших профильный курс, подчеркнул он.

Предмет "Основы безопасности и защиты Родины" включает в себя несколько блоков. Это - безопасность жизнедеятельности... и второй, наверное, более интересный и важный - это "Начальная военная подготовка". [В программу] входят разные темы: беспилотники и что делать в случае обнаружения беспилотников. … Тактическая медицина и [оказание] первой помощи. … Будут обучать, будет и практика, что же делать в случае ракетной опасности либо атаки БПЛА. … Это очень важно и необходимо сейчас рассказал Бандюков

Обязательный курс начальной военной подготовки в школах необходим в условиях сложности современного мира, считает военный эксперт Юрий Кнутов.