Эксперт Кнутов: курс военной подготовке будет полезен и взрослым, и детям Эксперт Кнутов назвал необходимым курс начальной военной подготовки в школах

Москва20 июл Вести.Обязательный курс начальной военной подготовки в школах необходим в условиях сложности современного мира. Такое мнение ИС "Вести" высказал военный эксперт Юрий Кнутов.

Начальная военная подготовка нужна. Времена сейчас достаточно сложные, меняется международная обстановка, страны НАТО открыто провозгласили Россию своей главной угрозой, санкции вводятся. Поэтому быть готовым к защите родины, мне кажется, сейчас должен каждый человек заявил он

По мнению Кнутова, и школьникам, и взрослым следует приобретать навыки, как действовать в сложных, критических ситуациях.

Например, когда возникают проблемы, связанные с применением противником дронов, знать, какую первую помощь, где разместиться в этот момент, как действовать - многие вещи, которые сейчас необходимо знать всем, уж тем более дети. У них память цепкая, они это все схватывают гораздо быстрее заявил эксперт

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что с начала нового учебного года российские школьники будут уделять начальной военной подготовке половину времени на уроках "Основы безопасности и защиты Родины".