Минпросвещения заменит ОБЗР двумя обязательными курсами в школах с 1 сентября

"Безопасность жизнедеятельности" и "Начальная военная подготовка заменят ОБЗР Минпросвещения заменит ОБЗР двумя обязательными курсами в школах с 1 сентября

Москва17 июл Вести.Проект приказа, которым модульная система предмета "Основы безопасности и защиты Родины" (ОБЗР) заменяется двумя обязательными курсами "Безопасность жизнедеятельности" и "Начальная военная подготовка", подготовили в Министерстве просвещения РФ, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Министерством просвещения Российской Федерации разработан проект приказа, предполагающий замену модульной системы по предмету "Основы безопасности и защиты Родины" на два единых обязательных курса: "Безопасность жизнедеятельности" и "Начальная военная подготовка". Соответствующий документ опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов рассказали в пресс-службе

Курс "Безопасность жизнедеятельности" включает правила обращения с бытовыми приборами, порядок действий при пожарах и авариях, вызова экстренных служб, дорожную безопасность, правила поведения при посещении массовых мероприятий. В рамках занятий по начальной военной подготовке школьники изучат принципы национальной безопасности, чрезвычайные ситуации и систему гражданской обороны, использование средств индивидуальной и коллективной защиты, правила при объявлении эвакуации.

Планируется, что приказ вступит в силу с 1 сентября для учеников восьмых и десятых классов.