Скворцов: "Юный десантник" – это не просто клуб, а школа жизни для молодежи Скворцов: навыки, полученные в клубе "Юный десантник" спасают детям жизнь

Москва12 июн Вести.В столичном регионе развивается система летнего спортивно-патриотического отдыха школьников. О работе военно-патриотического клуба "Юный десантник" ГБОУ г. Москвы "Воробьевы горы" рассказал ИС "Вести" его руководитель Вячеслав Скворцов.

Клуб реализует комплексную программу военно-патриотического воспитания, нацеленную на добровольную подготовку юношей допризывного возраста к службе в армии. Сотрудники клуба способствуют всестороннему развитию молодежи – нравственному и физическому, а также формируют в них культуру здорового и безопасного образа жизни. Дети получают практические навыки в таких областях, как огневая подготовка, топография, парашютное, строевое и тактическое дело, рукопашный бой, которые оказываются ценными и в повседневной жизни.

Неизвестно, с чем придется сталкиваться детям в реальной жизни – это, во-первых. Ну, а во-вторых, для общего развития - надо дать детям разную двигательную активность, показать вопросы опасности какие могут быть. У нас было несколько случаев, когда наших детей пытались ограбить на улице. Они сумели отбиться при помощи тех навыков, которые даем здесь рассказал Скворцов

По мнению преподавателя воздушно-десантной, туристической, первой медицинской подготовки и выживания Екатерины Скворцовой, занятия помогают ребятам воспитывать характер, развивать, волю и смекалку.

В пороге [реки] дети остаются один на один с бурным течением, с камнями. И только они сами могут принять решение. Когда летишь на камень, времени не остается - это экстремальная ситуация, которая помогает принятию самостоятельных решений, развитию характера, воли и смекалки рассказала Скворцова

Клуб предлагает широкие возможности для профессионального роста молодежи, позволяя освоить такие востребованные специальности, как воин-десантник, разведчик, сотрудник поисково-спасательных служб ВКС, спасатель МЧС, профессиональный спортсмен-парашютист, работник авиалесохраны или специалист в силовых структурах, связанных с парашютной деятельностью. Учебный план клуба создан при участии Минобороны России и МЧС РФ.

Ранее сообщалось, что в 2025 году в Московской области были запущены палаточные спортивно-патриотические лагеря для учащихся столичных школ. Изначально проект был инициирован в рамках празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В текущем году деятельность лагерей продолжается, они принимают школьников из Москвы.