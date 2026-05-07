Москва7 мая Вести.Дворовый спорт способствует воспитанию дисциплины у детей. Широкому развитию данного направления стоит уделять особое внимание, заявил ИС "Вести" ветеран московского "Спартака", заслуженный мастер спорта, бронзовый призер XX летних Олимпийских игр Евгений Ловчев.

Количество объектов спортивной инфраструктуры в городах за последние годы значительно увеличилось. Но в малых населенных пунктах по-прежнему наблюдается дефицит уличных площадок для занятия физкультурой и спортом. Использование школьных стадионов частично решает проблему. Однако остается открытым вопрос нехватки тренеров. По мнению Ловчева, стоит вернуться к опыту СССР.

Ведь было же, когда в ЖЭК - ставочка маленькая, и человек, который где-то тренером работал или просто энтузиаст, получал денежку за то, что вечером собирал мальчишек [на занятия]... У нас много возрастных людей, которые бы с удовольствием с молодежью, с юными спортсменами бы занимались, или студенты. Надо просто сделать нормальный заработок… [И] разработать какой-то критерий, кто имеет право [вести занятия] считает Ловчев

Он подчеркнул, что детей, желающих заниматься спортом в малых населенных пунктах, нужно "организовывать".

И в Минспорте РФ обязаны просто сделать какое-то отделение, которое должно заняться этим и разработать концепцию: откуда деньги берутся, кто должен [тренировать] отметил заслуженный мастер спорта

Ранее стало известно, что комиссия Государственного совета РФ по направлению "Физическая культура и спорт" за 2025 рассмотрела более 250 различных инициатив.