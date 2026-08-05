В Совфеде призвали отказаться от платных занятий в спортивных секциях Сенатор от КПРФ предложил отказаться от платных спортивных секций

Москва5 авг Вести.В России необходимо отменить платные занятия в спортивных секциях и больше развивать бесплатный массовый спорт. Об этом заявил ТАСС член Совета Федерации и ЦК КПРФ Айрат Гибатдинов.

Гибатдинов поставил в пример победу российских синхронисток на чемпионате Европы по водным видам спорта.

Победа российских синхронисток - наглядное доказательство высокого уровня отечественного спорта. Наши спортсменки в очередной раз показали мастерство, характер, умение работать и добиваться результата в условиях серьезной конкуренции и эмоционального давления. <...> Сегодня особенно важно сделать ставку на развитие массового спорта, отказаться от платных занятий. Нужно расширять сеть бесплатных детских и юношеских спортивных секций, строить современные спортивные объекты и обеспечивать равный доступ к занятиям для всех детей - независимо от достатка семьи и места проживания сказал сенатор

Гибатдинов призвал опираться на советский опыт, отметив, что сильный спорт начинается не с международных турниров, а с дворовых команд и секций рядом с домом.

Именно благодаря доступности спорта, огромной сети бесплатных секций, спортивных школ и дворовых клубов была воспитана целая плеяда выдающихся спортсменов, прославивших нашу страну на весь мир. Даже те, кто не стали известными спортсменами, получили звание кандидата либо мастера спорта добавил сенатор

Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев отметил, что российские атлеты, которые меняют спортивное гражданство, должны выплачивать компенсацию затрат на их подготовку.