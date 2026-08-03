Москва3 авг Вести.Министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев допустил, что российские спортсмены при смене спортивного гражданства будут выплачивать компенсацию затрат на их подготовку.

Как отметил Дегтярев журналу "Эксперт", при смене спортивного гражданства в отношении спортсмена вводится "карантин" сроком до четырех лет, преодолеть его можно только с согласия российской федерации соответствующего вида спорта.

Думаю, мы придем к тому, что будем заключать юридически обязывающие соглашения – не с государством, а между федерациями и спортсменами… Теоретически, если спортсмен компенсирует все расходы, понесенные на него государством и федерацией, карантин может быть сокращен сказал Дегтярев

Министр добавил, что не поддерживает смену спортивного гражданства и призывает российских атлетов выступать под флагом России. При этом он подчеркнул, что в случае с несовершеннолетними спортсменами решение принимают родители, а претензий к самим спортсменам быть не может.

Дегтярев напомнил, что государство вкладывает значительные средства в подготовку спортсменов. По его оценке, расходы на одного атлета могут достигать 1,5 млн рублей в год и включают использование спортивной инфраструктуры, оплату работы тренеров и других специалистов.