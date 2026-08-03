Москва3 авг Вести.В Федерации водных видов спорта России указали на готовность вернуть сборным РФ спортивную славу, которая была ранее и завоевывать лидерство на всех уровнях. Об этом заявил ИС "Вести" генеральный секретарь Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Радмир Габдуллин.

Он подчеркнул, что на чемпионате Европы нет ни одного дня без медалей, но "все же есть ошибки".

Есть над чем работать. Есть то, что мы будем исправлять уже здесь и сейчас. Тренерский штаб сегодня по итогу каждого дня проводит семинары, проводит работу над ошибками. Вот. И потом уже выходят к спортсменам и работают, общаются с ними. Потому что все спортсмены настроены на борьбу, понятное дело, но совершая ошибки, мы даем им возможность понять, что ошибки еще можно исправить. Поэтому мы поздравляем всех, кто болеет за нас с этими медалями. Мы действительно бьемся здесь и стараемся выкладываться на все 100 процентов. Но хочу особенно подчеркнуть то, что наша корзинка полна медалей из разного металла. Это говорит о том, что мы готовы, готовы сегодня возвращать нашу спортивную славу нашей стране, нашим сборным командам, та, которая у нас была, но еще и готовы привносить для того, чтобы улучшать и завоевывать лидерство на всех уровнях сказал Габдуллин

Ранее тренер сборной России по синхронному плаванию Марина Голядкина в интервью ИС "Вести" рассказала, как проходили тренировки выступления спортсменок, которое принесло команде первое золото на чемпионате Европы в Париже.