В "Единой России" заявили о поддержке развития детского спорта в России Александр Карелин: ЕР выступает за поддержку развития детского спорта в России

Москва8 авг Вести.Партия "Единая Россия" поддерживает развитие детского, школьного и студенческого спорта в России. Об этом газете "Взгляд" заявил член комиссии "Единой России" по этике, сенатор, трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин.

Мы продолжаем такие программы, как "Дворовой тренер", поддерживаем развитие детского, школьного и студенческого спорта, возрождение спартакиад. Очень важно, чтобы спортплощадки появлялись не только в крупных городах, но и в небольших населенных пунктах сказал он

Александр Карелин отметил, что спорт влияет не только на здоровье человека, но и на развитие общества в целом. Он подчеркнул важность создавать условия, при которых заниматься физкультурой смогут люди любого возраста.

Сенатор добавил, что ЕР помогала оборудовать спортивные залы и площадки даже в тех школах, где изначально не было условий для них. Благодаря этому тысячи школьников получили возможность регулярно заниматься физкультурой.