Москва10 июн Вести.Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение "Единой России" о выделении дополнительного финансирования для летнего отдыха отдельной категории детей. Об этом партия сообщила в своем Telegram-канале.

С инициативой на совещании главы государства выступил секретарь генерального совета партии Владимир Якушев.

Владимир Путин поддержал предложение "Единой России" о дополнительном финансировании летнего отдыха отдельных категорий детей говорится в сообщении

В ЕР уточнили, что инициатива затронет около 40 тысяч детей. В их число войдут дети участников специальной военной операции, дети из многодетных семей, а также ребята, чьи семьи находятся в трудной жизненной ситуации.

Уточняется, что Якушев предложил президенту дополнительно выделить на оздоровление таких детей 3 млрд рублей.

Мы собираем предложения в новую Народную программу. В ходе этого общения возник запрос от граждан на более масштабный охват летним оздоровительным отдыхом детей участников специальной военной операции, ребятишек из многодетных семей, семей, находящихся в трудной жизненной ситуации отметил он

Как ранее заявил глава государства, дети и молодое поколение являются будущим России и продолжением народа.