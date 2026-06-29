Москва29 июн Вести."Единая Россия" – единственная политическая структура, которая появилась не путем раскола, а объединения.

Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявил член комиссии "Единой России" по этике, сенатор, Герой России, трехкратный Олимпийский чемпион Александр Карелин.

Также сенатор отметил, что за 25 лет существования партии, она ни разу не поставила свои партийные интересы выше государственных, а тем более вразрез им.

25 лет в этом году "Единой России". Феномен в том, что мы единственная политическая структура, которая появилась не расколом, не размежеванием. Мы продемонстрировали способность к объединению. После обращения Владимира Владимировича Путина к лидерам тогда четырех депутатских объединений: Единство, Отечество, вся Россия, регионы, - мы два года с небольшим проводили организационные мероприятия, но тем не менее, там, где были сильны, опирались на сильных, объединяли репутацию. И повторю еще раз: мы смогли объединиться и никогда за эти 25 лет "Единая Россия" не поставила свои даже предвыборные партийные интересы, воззрения выше, а тем более вразрез с интересами государства. Никогда. Мы всегда подчинены ожиданиям большинства рассказал он

Ранее член Генерального совета партии "Единая Россия", заместитель генерального директора ВГТРК, военный корреспондент, Герой России Евгений Поддубный заявил, что присутствие ветеранов специальной военной операции (СВО) в партии "Единая Россия" еще больше гарантирует отсутствие популизма в партии в тяжелые времена. Также он отметил, что фронтовики видят в своем нахождении в партии продолжение службы отечеству.