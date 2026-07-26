Москва26 июлВести.В Москве проводят много спортивных мероприятий; среди прочего, успех соревнований измеряется числом вовлеченных в спорт людей. Об этом заявил ИС "Вести" олимпийский чемпион по боксу Александр Поветкин.
Привлечение к занятиям детей и подростков имеет особое значение, отметил он.
Вот девочки маленькие подходили, они будут заниматься - это прекрасно. Так что с ними надо общаться, потому что хороший тренер у нас всегда учит уважению к старшим, почитанию, любви к своей Родине. Это ж большое делосказал Поветкин
Ранее Поветкин выразил мнение, что бразильский джиу-джитсу будет развиваться в России.