Поветкин раскрыл, чему учит хороший тренер Олимпийский чемпион по боксу Поветкин рассказал, чему учит хороший тренер

Москва26 июл Вести.В Москве проводят много спортивных мероприятий; среди прочего, успех соревнований измеряется числом вовлеченных в спорт людей. Об этом заявил ИС "Вести" олимпийский чемпион по боксу Александр Поветкин.

Привлечение к занятиям детей и подростков имеет особое значение, отметил он.

Вот девочки маленькие подходили, они будут заниматься - это прекрасно. Так что с ними надо общаться, потому что хороший тренер у нас всегда учит уважению к старшим, почитанию, любви к своей Родине. Это ж большое дело сказал Поветкин

Ранее Поветкин выразил мнение, что бразильский джиу-джитсу будет развиваться в России.